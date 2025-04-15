«Погибать и убивать»: Залужный призвал украинцев принять сложное решение

Бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выступил перед студентами на открытии Украинской школы управления и призвал тех, кто присоединится к вооруженной борьбе, быть готовыми не только умереть, но и убивать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии