Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Погибать и убивать»: Залужный призвал украинцев принять сложное решение

«Погибать и убивать»: Залужный призвал украинцев принять сложное решение

Бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выступил перед студентами на открытии Украинской школы управления и призвал тех, кто присоединится к вооруженной борьбе, быть готовыми не только умереть, но и убивать.

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