Грозы, ливни и начало похолодания пообещали москвичам 5 июля

Под занавес рабочей недели Москве пообещали спад аномальной жары. Сегодня столица окажется на пути холодного атмосферного фронта — он будет пересекать регион с юго-запада на северо-восток, сообщили «Метеовести».
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