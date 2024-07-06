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Владимирские новости

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В Муроме прошло прозднование Дня семьи, любви и верности

В Муроме прошло прозднование Дня семьи, любви и верности

Муром начал праздновать один из самых красивых и душевных праздников - День семьи, любви и верности. Для жителей и гостей города были организованы разнообразные мероприятия: шоу исторических эпох, показана культура Китая и приглашены звёзды эстрады.

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