Татьяна Пахоменко: Вокзальный попрошайка

Элеонора Коган

Отец получил то, что заслужил. Но его можно уже простить, ему надо помочь. И Глеб, младший сын, это сделал. А Алексей стал более жёстким, он был тогда уже старше и всё понимал. Жаль их мать-труженицу. Одной поднять детей нелегко.Мне это очень понятно. У мня тоже папа ушёл к другой женщине.