Татьяна Пахоменко: Вокзальный попрошайка

Сказка для двоих

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– Папочка, не уходи! Миленький, не бросай нас! Папочка, ничего мне больше не покупай и Алеше тоже. Только с нами живи! Не надо ни машинок, ни конфет.

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Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
Да, прощать надо, но как же это не просто.
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1 час.
Элеонора Коган
Отец получил то, что заслужил. Но его можно уже простить, ему надо помочь. И Глеб, младший сын,  это сделал. А Алексей стал более жёстким, он был тогда уже старше и всё понимал. Жаль их мать-труженицу. Одной поднять детей нелегко.Мне это очень понятно. У мня тоже папа ушёл к другой женщине.
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1 час.
ВВ
Валентина Власова
Очень непросто.Я считаю, закон бумеранга никто не отменял.Этот мужик, не могу назвать его отцом, должен был получить то,что заслужил.
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31 мин.

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