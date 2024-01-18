С пробами без ошибок: россияне смогут проверять украшения на подделку в магазинах

Власти намерены бороться с продажей бижутерии под видом драгоценных украшений. Ювелирным магазинам придется устанавливать стенды для проверки подлинности изделий, следует из проекта постановления правительства (есть у «Известий»).
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