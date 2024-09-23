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Экономист Щербаченко исключил полную замену журналистов ИИ

Экономист Щербаченко исключил полную замену журналистов ИИ

Искусственный интеллект может выполнять часть функций журналиста, включая сбор и анализ данных, написание новостей из представленного материала.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
В последнее время термин &quot;искусственный интеллект&quot; стал настолько затасканным, что у нас куда только не внедрили уже &quot;элементы искусственного интеллекта&quot;. Станки у нас с этими самыми элементами, и машины управляются этим самым интеллектом, вплоть до того, я что уже оружие с этими элементами и вот—вот побегут по дорогам транспортные средства, управляемые без участия человека. И почему-то никто не обращает внимания, что на самом деле имеет место быть элементарная подмена тезиса: программу управления, созданную на современной элементной схеме, но по сути своей ничем всерьёз не отличающуюся от того, что было и раньше, стали гордо именовать &quot;интеллектом&quot;. Это дает основание полагать, что кроме этой самой элементной базы интеллект от логической программы обработки сигналов ничем и не отличается.. Самое главное, перестать обманывать себя: развесистые програмные системы на всё улучшающейся элементной базе всё равно не станут &quot;искусственным интеллектом&quot;, оставаясь в тех границах, какие ей определили создатели этих сичтем. И как бы они не выпендривались, большими возможностями, чем они сами в свои детища вложат, те обладать не будут. Потому, если заложат IT-шники, что созданная ими система должна ограничивать возможности людей - она и будет ограничивать, а не заложат - и не будет. Не надо создавать икону из собственных творений. Наш ИИ, на самом деле, это не более, чем инструмент для оперативного оперирования большими объёмами данных. В том числе и цифровых, и вербальных, и графических: что заложили в программу, с тем и работает. И к интеллекту не имеет никакого отношения кроме собственно поименования... И, несомненно, кто использует его - тот и несёт ответственность за все последствия его применения. Не Шпагин и не Шмайсер виновны в тех, кого убили из разработанных ими пистолет-пулемётов, а те, кто ловил цель в прицел. А название... Этак и штангенциркуль - искусственный интеллект. Тем более, логарифмическая линейка. Не говоря уже о калькуляторе.
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