Экономист Щербаченко исключил полную замену журналистов ИИ

Дмитрий Боев

В последнее время термин "искусственный интеллект" стал настолько затасканным, что у нас куда только не внедрили уже "элементы искусственного интеллекта". Станки у нас с этими самыми элементами, и машины управляются этим самым интеллектом, вплоть до того, я что уже оружие с этими элементами и вот—вот побегут по дорогам транспортные средства, управляемые без участия человека. И почему-то никто не обращает внимания, что на самом деле имеет место быть элементарная подмена тезиса: программу управления, созданную на современной элементной схеме, но по сути своей ничем всерьёз не отличающуюся от того, что было и раньше, стали гордо именовать "интеллектом". Это дает основание полагать, что кроме этой самой элементной базы интеллект от логической программы обработки сигналов ничем и не отличается.. Самое главное, перестать обманывать себя: развесистые програмные системы на всё улучшающейся элементной базе всё равно не станут "искусственным интеллектом", оставаясь в тех границах, какие ей определили создатели этих сичтем. И как бы они не выпендривались, большими возможностями, чем они сами в свои детища вложат, те обладать не будут. Потому, если заложат IT-шники, что созданная ими система должна ограничивать возможности людей - она и будет ограничивать, а не заложат - и не будет. Не надо создавать икону из собственных творений. Наш ИИ, на самом деле, это не более, чем инструмент для оперативного оперирования большими объёмами данных. В том числе и цифровых, и вербальных, и графических: что заложили в программу, с тем и работает. И к интеллекту не имеет никакого отношения кроме собственно поименования... И, несомненно, кто использует его - тот и несёт ответственность за все последствия его применения. Не Шпагин и не Шмайсер виновны в тех, кого убили из разработанных ими пистолет-пулемётов, а те, кто ловил цель в прицел. А название... Этак и штангенциркуль - искусственный интеллект. Тем более, логарифмическая линейка. Не говоря уже о калькуляторе.