Карелия стала самым популярным и дорогим регионом для зимней рыбалки

Аналитики изучили стоимость снаряжения и посуточную аренду жилья на двое суток. Двухдневное проживание в съемной квартире и покупка набора из ледобура, удочки, катушки, эхолота и подводной камеры обходилась в 42 488 рублей, — сообщает пресс-служба «Авито».
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