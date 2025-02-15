Карелия стала самым популярным и дорогим регионом для зимней рыбалки

Аналитики изучили стоимость снаряжения и посуточную аренду жилья на двое суток. Двухдневное проживание в съемной квартире и покупка набора из ледобура, удочки, катушки, эхолота и подводной камеры обходилась в 42 488 рублей, — сообщает пресс-служба «Авито».