Лесной пожар в районе Джубгского лесничества ликвидирован

Спасатели ликвидировали лесной пожар на территории Джубгского лесничества Туапсинского района. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края со ссылкой на министерство природных ресурсов региона.
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