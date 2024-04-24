Матвиенко: кадровые перестановки в новом составе правительства России возможны

Кадровые перестановки в новом составе правительства Российской Федерации возможны. Соответствующее заявление сделала председатель верхней палаты отечественного парламента Валентина Матвиенко, ставшая собеседницей РИА Новости.
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