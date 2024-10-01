Пробитый бензобак и пули в ногах: как жители Курской области бежали от агрессии украинских боевиков

МОСКВА, 1 октября, ФедералПресс. В результате обстрела во время эвакуации в районе Казачьей Локни Курской области пострадали местные жители, в том числе и родители Ларисы Самборской – Николай и Галина Самборские.
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