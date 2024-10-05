FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 802 подписчика

Арестованных в Москве адвокатов обвинили в попытке подкупа лиц в суде

Арестованных в Москве адвокатов обвинили в попытке подкупа лиц в суде

ТАСС: адвокатов Ушкалова и Шевцова обвинили в попытке подкупа лиц в суде Адвокаты Игорь Ушкалов и Павел Шевцов, арестованные Замоскворецким судом Москвы, обвиняются в посредничестве во взяточничестве на сумму более 30 миллионов рублей с целью подкупа неустановленных должностных лиц в судебной системе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх