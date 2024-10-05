Арестованных в Москве адвокатов обвинили в попытке подкупа лиц в суде

ТАСС: адвокатов Ушкалова и Шевцова обвинили в попытке подкупа лиц в суде Адвокаты Игорь Ушкалов и Павел Шевцов, арестованные Замоскворецким судом Москвы, обвиняются в посредничестве во взяточничестве на сумму более 30 миллионов рублей с целью подкупа неустановленных должностных лиц в судебной системе.
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