Кевин Дюрэнт: «Величайший снайпер среди «больших» – Дирк Новицки, а не Карл-Энтони Таунс»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт не согласился с центровым «Миннесоты» Карлом-Энтони Таунсом, который назвал себя величайшим снайпером в истории среди больших игроков.

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