Ортопед назвал идеальные параметры рабочего места для школьника

Заведующий отделением травматологии и ортопедии № 2 Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Алексей Иванов рассказал, как обустроить домашнее учебное пространство без вреда для позвоночника школьника.
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