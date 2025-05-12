Смоленским ветеранам подарили игрушки, сделанные руками детишек (фото)

Смоляне присоединились к акции «Игрушка ветерану» В Смоленске прошла акция «Игрушка ветерану», в ходе которой сотрудники Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям передали фронтовикам белых мишек.
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