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Медицина 2.0

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Некоторых россиян призвали отказаться от сгущенки

Некоторых россиян призвали отказаться от сгущенки

Некоторым россиянам стоит отказаться от сгущенки из-за высокого содержания сахара. В первую очередь специалист советует исключить продукт из рациона людям с нарушениями углеводного обмена, лишним весом и сахарным диабетом.

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