В МФЦ открыли дополнительные окна для решения вопросов семей с детьми

Такие «окна» по вопросам материнства и детства появились в Вяземском, Гагаринском, Десногорском, Сафоновском, Ярцевском и Рославльском округах и Смоленске Дополнительные окна для решения вопросов материнства и детства открыли в МФЦ в ряде округов Смоленской области и самом Смоленске.