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MWM: в армии США отказываются от танков Abrams после их разгрома на Украине

MWM: в армии США отказываются от танков Abrams после их разгрома на Украине

Американские военные сокращают численность танков Abrams в бригадах Национальной гвардии США из-за их провала на Украине, пишет Military Watch Magazine.

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