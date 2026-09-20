ЦИК: "Единая Россия" предварительно набирает 49,06% голосов в ходе ДЭГ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия", по предварительным итогам дистанционного электронного голосования, набирает 49,06% голосов, "Новые люди" - 15,42%, КПРФ - 12,26%, ЛДПР - 10,79%, "Справедливая Россия" - 5,75%.
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