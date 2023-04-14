Глава МИД ФРГ поддержала неожиданные заявления президента Франции о Китае

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала противоречивые комментарии президента Франции Эммануэля Макрона, касающиеся необходимости для Евросоюза проводить независимую от США политику в отношении Китая.
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