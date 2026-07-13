Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Путин был прав: Санкции Запада сработали

Путин был прав: Санкции Запада сработали

Коллаж Царьграда Аналитика Иван Прохоров10 Июля 2026 20:00 Путин был прав: Санкции Запада сработали Санкции Запада вынудили российский капитал начать возвращаться на Родину – и The Economist, как ни пытался, не смог ни извратить, ни обесценить это.

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