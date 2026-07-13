Коллаж Царьграда Аналитика Иван Прохоров10 Июля 2026 20:00 Путин был прав: Санкции Запада сработали Санкции Запада вынудили российский капитал начать возвращаться на Родину – и The Economist, как ни пытался, не смог ни извратить, ни обесценить это.