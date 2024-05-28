"Всё уличное движение обязано придерживаться следующего порядка: пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка — извозчику, извозчик — автомашине, а автомашина общего назначения — всем машинам специального назначения и автобусу" (из Правил дорожного движения, 1936 год).
«ГИБДД убираем»: ведомство переименовали обратно в Госавтоинспекцию (ГАИ)
Комментарии
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Анатолий Анатольев
Лишь бы деньги тратить на ветер, а Медведеву надо ОБЪЯВИТЬ, что с мозгами СЛОЖНОСТИ, за то что менял название!
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12 час.
СП
Сергей Потемкин
Лет 20 побудет ГАИ, потом будет ОРУД )))
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11 час.
Наталия
Вывеску поменять гораздо проще, чем содержание. Да еще, при этом, и деньги из бюджета пустить на ветер, частично рассовав по карманам.
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10 час.
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