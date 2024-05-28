Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 125 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия
    Земля ей стекловатой.В зоне СВО ликвид...
  • Пульхерия Djem
    У войны не женское лицо?В зоне СВО ликвид...
  • Наталия
    По воспоминаниям бывших узников советских концлагерей, украинцы там  были самыми жестокими  конвоирами и охранниками .В армии Власова б...

«ГИБДД убираем»: ведомство переименовали обратно в Госавтоинспекцию (ГАИ)

«ГИБДД убираем»: ведомство переименовали обратно в Госавтоинспекцию (ГАИ)

"Всё уличное движение обязано придерживаться следующего порядка: пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка — извозчику, извозчик — автомашине, а автомашина общего назначения — всем машинам специального назначения и автобусу" (из Правил дорожного движения, 1936 год).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Анатольев
Лишь бы деньги тратить на ветер, а Медведеву надо ОБЪЯВИТЬ, что с мозгами СЛОЖНОСТИ, за то что менял название!
Ответить
12 час.
СП
Сергей Потемкин
Лет 20 побудет ГАИ,  потом будет ОРУД )))
Ответить
11 час.
Наталия
Вывеску поменять гораздо проще, чем содержание. Да еще,  при этом, и деньги из бюджета пустить на ветер, частично рассовав по карманам.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх