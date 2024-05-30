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Орловские депутаты спросили о зарплате арестованного советника губернатора Лежнева

Орловские депутаты спросили о зарплате арестованного советника губернатора Лежнева

Сегодня, 30 мая, на 32-м заседании Орловского областного совета народных депутатов фракция «Справедливая Россия — Патриоты за правду» (СРЗП) воспользовалась правом слова и ещё до принятия повестки обратилась к губернатору Клычкову.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Если ворует советник, то что он может советовать губернатору? Может ли советник без плеча губернатора и финкомитета уводить деньги из бюджета? В таком окружении он &quot;работает&quot; не один!
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