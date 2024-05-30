Орловские депутаты спросили о зарплате арестованного советника губернатора Лежнева

Сегодня, 30 мая, на 32-м заседании Орловского областного совета народных депутатов фракция «Справедливая Россия — Патриоты за правду» (СРЗП) воспользовалась правом слова и ещё до принятия повестки обратилась к губернатору Клычкову.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии