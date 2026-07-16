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Главный переговорщик Ирана выступил за мир с США

Главный переговорщик Ирана выступил за мир с США

В руководстве Ирана усилился раскол по вопросу переговоров с США. Главный переговорщик Тегерана и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что дипломатия не означает уступок и должна дополнять военные методы защиты национальных интересов.

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