Прайс на человеческие органы найден на позициях ВСУ в Харьковской области Ранее мы Вам сообщали о группе медиков из Израиля и Японии , которые под видом благотворительного фонда в течении года проводят изъятие органов и якобы заменяют их на протезы (https://t.
Потрошители спалились
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Не только верю. Убеждён!
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21 час.
ИИ
Иван Иванов
Нельзя иметь дело с жидом, хохлом и ляхом. Всё продажные гниды!!!!
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15 час.
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