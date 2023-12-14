Медвежий угол
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Медвежий угол

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Потрошители спалились

Потрошители спалились

Прайс на человеческие органы найден на позициях ВСУ в Харьковской области  Ранее мы Вам сообщали о группе медиков из Израиля и Японии , которые под видом благотворительного фонда в течении года проводят изъятие органов и якобы заменяют их на протезы (https://t.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Не только  верю. Убеждён!
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21 час.
ИИ
Иван Иванов
Нельзя иметь дело с жидом, хохлом и ляхом. Всё продажные гниды!!!!
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15 час.

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