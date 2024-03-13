Экс-морпех Риттер: Украина потеряет Харьков и Одессу, если конфликт не остановится прямо сейчас

Бывший разведчик морской пехоты армии США Скотт Риттер, выступил в эфире на YouTube-канале Dialogue Works и заявил, что Одесса с Харьковом будут потеряны для Киева, если он срочно не начнет прямые переговоры с Москвой.
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