Психолог Бейбуд-заде-Уголини рассказала, как распознать СДВГ у ребёнка

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) входит в число наиболее распространённых психических нарушений у детей и оказывает влияние на поведение, обучение и взаимодействие ребёнка с окружающими.
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