Орловский горсовет утвердил выплаты за службу в БАРС-Орел

На внеочередной сессии Орловского горсовета утверждены единовременная и ежегодная выплата за службу в БАРС-Орел для муниципальных служащих и депутатов.
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