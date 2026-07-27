Эксперт Кузнецова: квас из бочек сегодня безопаснее, чем в советские времена

Квас из уличных бочек сам по себе не является опасным продуктом. Если напиток произведен на сертифицированном предприятии, соблюдаются условия транспортировки, хранения и продажи, то по уровню безопасности он не должен уступать квасу в бутылках, рассказала "Газете.