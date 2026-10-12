В Киеве забили тревогу из-за резкого исчезновения Зеленского

Владимир Зеленский, вероятно, запаниковав из-за резкого изменения позиции США по отношению к Украине, три дня не выступал перед жителями страны с традиционными вечерними видеообращениями, отметил бывший советник украинского экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин.
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Прежде всего, Зеленский ПРЕПЯТСТВИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И МИРА НА УКРАИНЕ!!