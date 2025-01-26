Это может случиться с каждым и в любом месте: уроки из ситуации в Камчатском крае

Недавний инцидент в Камчатском крае, связанный с вспышкой вирусного гепатита в местном онкологическом диспансере, вновь ставит на повестку дня вопрос о значении профилактических мер в борьбе с инфекционными заболеваниями.
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