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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зениту» без разницы развитие других клубов. Задача – побеждать везде: в волейболе, баскетболе, женском футболе». Зырянов о клубе

«Зениту» без разницы развитие других клубов. Задача – побеждать везде: в волейболе, баскетболе, женском футболе». Зырянов о клубе

– Гегемония «Зенита» – это проблема для российского футбола? С точки зрения развития других клубов, когда имеет значение только первое место и вылет.

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