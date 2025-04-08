Сюрпризы не заканчиваются: из-за непогоды более сотни населенных пунктов Могилевщины столкнулись с перебоями электричества.

Фото: МогилевОнлайнВ ночь с 5 на 6 апреля в Могилевской области заметно ухудшились погодные условия - сильный ветер, дождь, мокрый снег, в следствии чего сейчас у жителей области могут наблюдаться перебои с электроэнергией.
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