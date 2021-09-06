15 самых ужасных выходок от соседа по квартире, которые превратят вашу жизнь в ад

Наверное, каждому приходилось делить с кем-то жилплощадь и все мы понимаем, как важно найти подходящего соседа, который своими привычками, образом жизни и просто элементарным несоблюдением правил чистоты не превратит вашу жизнь в настоящий ужас.
Наверное, каждому приходилось делить с кем-то жилплощадь и все мы понимаем, как важно найти подходящего соседа, который своими привычками, образом жизни и просто элементарным несоблюдением правил чистоты не превратит вашу жизнь в настоящий ужас.
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