Telegraph: РЭБ ВС России легко подавляют основное вооружение ВСУ

Global look press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. Oscar Gollaz Российские средства радиоэлектронной борьбы легко выводят из строя основное вооружение украинских военных, пишет британское издание Telegraph.
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