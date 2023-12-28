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Telegraph: РЭБ ВС России легко подавляют основное вооружение ВСУ

Telegraph: РЭБ ВС России легко подавляют основное вооружение ВСУ

Global look press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. Oscar Gollaz Российские средства радиоэлектронной борьбы легко выводят из строя основное вооружение украинских военных, пишет британское издание Telegraph.

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