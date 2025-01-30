Офлайн-продажи алкоголя по биометрии могут начаться уже в текущем году

Возможность офлайн-продажи алкогольных напитков с использованием биометрии может стартовать в 2025 году, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Центра биометрических технологий Владислава Поволоцкого.
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