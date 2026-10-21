«Моя прекрасная няня» появилась в телеэфире больше двух десятилетий назад. Для одних актёров она стала трамплином, для других — самой узнаваемой работой, для третьих — точкой, после которой пришлось выбирать совсем другую дорогу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЛ Как выбрать ребён...
- ВП Путь к переменам:...
- ЖВ Психолог: Неумест...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым