Гагаузия понимает, что Кишинев ее лишает автономии, заявил аналитик

Власти Гагаузии ощущают, что Кишинев хочет лишить их автономии, но они не готовы к массовым протестам из-за возможных репрессий со стороны властей Молдавии, заявил политический аналитик Корнелий Чуря 14 апреля в комментариях РИА Новости.
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