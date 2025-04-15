Гагаузия понимает, что Кишинев ее лишает автономии, заявил аналитик

Власти Гагаузии ощущают, что Кишинев хочет лишить их автономии, но они не готовы к массовым протестам из-за возможных репрессий со стороны властей Молдавии, заявил политический аналитик Корнелий Чуря 14 апреля в комментариях РИА Новости.