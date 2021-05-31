Рабочий чат Софьи Сапеги: стикеры с Гитлером, 200 евро предателям, единая сетка протестных каналов

Страна и людиПолитикаРабочий чат Софьи Сапеги: стикеры с Гитлером, 200 евро предателям, единая сетка протестных каналов Что мы узнаём из слитых в сеть скриншотов рабочего чата задержанной Софьи Сапеги и какие из этого можно сделать выводы.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИЗРАЭЛЬХЭНДС«В свое время Германия была поднята из руин благодаря очень жесткой власти. Не все только плохое было связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. Немецкий порядок формировался веками, при Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента. Германия поднялась благодаря сильной власти, благодаря тому, что вся нация сумела консолидироваться и объединиться вокруг сильного».Комментировать
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