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Хави накажет игроков «Барсы» в случае неудачи в игре Кубка с «Интерсити». После 1:1 с «Эспаньолом» он отменил выходной 1 января

Хави накажет игроков «Барселоны» в случае неудачи в игре Кубка Испании с «Интерсити». Как пишет La Sexta, у каталонского клуба запланирована тренировка на 6 января, когда в Испании отмечают праздник Трех Королей.

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