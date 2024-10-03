В рядах ВСУ назвали причину потери контроля над Угледаром

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали причину потери контроля войск над Угледаром. По словам представителя штаба одного из батальоом 72-й бригаты ВСУ Виктора, в этот момент уже было «некем и нечем воевать», передает «Слідство.
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