Российский бренд, немецкие технологии: проверенное масло стало намного доступнее

АО «МБ РУС», входящее в группу «АВТОДОМ», расширяет предложение в палитре средств для надежной эксплуатации автомобилей Mercedes-Benz – горюче-смазочных материалов, предназначенных для премиального сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz.
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