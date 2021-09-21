Брошенный щенок-«гиена» был выброшен на улицу детьми…

Уши, лапы, хвостВ мире животныхБрошенный щенок-«гиена» был выброшен на улицу детьми…Он забился в угол и весь жался от страха В городе Железногорске под лавкой нашли необычного брошенного щенка.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьregina filippovichтакой прикольный Ушки замечательныеNPNina PudikovaУдачи! Тебе, Малыш!!!Лариса ДормидонтоваМалышу - здоровья, удачи, счастья и прекрасных хозяев, а родителям детей - пусть их бросят их дети в сточную канаву!Элеонора КоганРодители сволочи и детки такие же. Спасибо волонтёрам за Джека!!!Комментировать
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