Уши, лапы, хвост

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Брошенный щенок-«гиена» был выброшен на улицу детьми…

Брошенный щенок-«гиена» был выброшен на улицу детьми…

Он забился в угол и весь жался от страха В городе Железногорске под лавкой нашли необычного брошенного щенка.

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regina filippovich
такой прикольный Ушки замечательные
Nina Pudikova
Удачи! Тебе, Малыш!!!
Лариса Дормидонтова
Малышу - здоровья, удачи, счастья и прекрасных хозяев, а родителям детей - пусть их бросят их дети в сточную канаву!
Элеонора Коган
Родители сволочи и детки такие же. Спасибо волонтёрам за Джека!!!

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