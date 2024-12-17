В ФАПах Карелии появятся таблички на языках коренных народов

Медпункты республики адаптируют для носителей карельского и вепсского языков Министерство здравоохранения Карелии планирует установить на всех фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях региона таблички с основной информацией, продублированной на языках коренных народов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии