Военный эксперт Дэвис: ВС РФ вышли на территории, где у ВСУ нет укреплений

Вооружённые силы РФ вышли на территории, где у ВСУ нет оборонительных укреплений. Об этом в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive заявил подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис, пишет РИА Новости.