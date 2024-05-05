Военный эксперт Дэвис: ВС РФ вышли на территории, где у ВСУ нет укреплений

Вооружённые силы РФ вышли на территории, где у ВСУ нет оборонительных укреплений. Об этом в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive заявил подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис, пишет РИА Новости.
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