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В МИД РФ призвали оценить действия ОБСЕ по передаче ВСУ секретных данных

В МИД РФ призвали оценить действия ОБСЕ по передаче ВСУ секретных данных

Расследования деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после обнародования сведений о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) секретных данных о перемещениях подразделений армии России потребовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 марта в своем Telegram-канале.

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