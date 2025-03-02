В МИД РФ призвали оценить действия ОБСЕ по передаче ВСУ секретных данных

Расследования деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после обнародования сведений о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) секретных данных о перемещениях подразделений армии России потребовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 марта в своем Telegram-канале.
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