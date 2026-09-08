В Краснодаре проверили около 2 тысяч укрытий: о чем рассказал мэр

На сегодняшний день комиссии проверили свыше 6 тысяч подвалов в 6960 многоквартирных домах. Особое внимание уделяют наличию памяток с инструкциями на случай воздушной тревоги, информации об ответственных за доступ к укрытиям лицах, а также указателей маршрутов движения к безопасным местам.
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