В Краснодаре проверили около 2 тысяч укрытий: о чем рассказал мэр

На сегодняшний день комиссии проверили свыше 6 тысяч подвалов в 6960 многоквартирных домах. Особое внимание уделяют наличию памяток с инструкциями на случай воздушной тревоги, информации об ответственных за доступ к укрытиям лицах, а также указателей маршрутов движения к безопасным местам.