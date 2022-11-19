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Кузьменко набрал 0+2 с «Кингс» – первые очки за 5 матчей. У него 7+6 в 17 играх

Андрей Кузьменко набрал 0+2 с «Кингс» – первые очки за 5 матчей. Форвард «Ванкувера» дважды ассистировал Элиасу Петтерссону в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:1).

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