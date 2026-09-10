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Казан метросының өч станциясендә юл йөрү бәясен QR-код аша түләү системасы кертелде

Казан метросында сынау режимында юл йөрү бәясен QR-код аша түләү мөмкинлеге барлыкка килде. Хәзерге вакытта әлеге хезмәт «Әмәт», «Төньяк вокзал» һәм «Авиатөзелеш» станцияләрендә гамәлдә.

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