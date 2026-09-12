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Царьград

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La Tercera сообщает о 16 погибших в пожаре в доме престарелых в Чили

La Tercera сообщает о 16 погибших в пожаре в доме престарелых в Чили

В Чили, в коммуне Питруфкен, пожар забрал жизни 16 постояльцев дома престарелых, ещё десять человек были спасены.

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