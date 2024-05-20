AFP узнало об участии граждан США и Великобритании в попытке госпереворота в ДР Конго

В Демократической Республике Конго (ДРК) предотвращена попытка государственного переворота, в числе его участников среди прочих были граждане США и Великобритании, сообщает 19 мая французское агентство AFP со ссылкой на официального представителя вооруженных сил республики генерала Сильвена Экенге.